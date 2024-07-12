Курс валют у банках

Станом на ранок 12 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,70 гривні (+10 копійок проти 11 липня), а продаж – 41,15 гривні (+10 копійок).

Читайте також Економічні виклики в умовах війни: що гальмує зростання України

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 44,10 гривні (+20 копійок), а продаж – у середньому за 44,80 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,03 гривні (+11 копійок), а продаж – 41,15 гривні (+15 копійок).

(+11 копійок), а продаж – (+15 копійок). Євро купують за 44,55 гривні (+16 копійок), а продають за 44,80 гривні (+25 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,75 гривні (+14 копійок), а продають – за 41,35 гривні (+25 копійок), за даними finance.ua.

(+14 копійок), а продають – за (+25 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,30 гривні (+19 копійок), а продаж – 44,95 гривні (+20 копійок).

Скільки буде коштувати долар

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що на валютному ринку зараз відносний штиль в межах режиму керованої гнучкості. Припускається, що це триватиме до середини серпня, тобто майже весь літній період.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Не виключенням є те, що у вересні – жовтні можуть сформуватися нові валютні коридори в межах 41 – 42 гривень за долар та 44 – 47 гривень за євро.

З наступного тижня, за словами Лєсового, курс американської валюти буде перебувати на готівковому ринку у межах 40 – 41,2 гривні, водночас євро – в межах 43 – 46 гривень.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.