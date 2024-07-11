Курс валют у банках

Станом на ранок 11 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,60 гривні (+5 копійок проти 10 липня), а продаж – 41,05 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,90 гривні (+3 копійки), а продаж – у середньому за 44,55 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,92 гривні (+5 копійок), а продаж – 41 гривня (+3 копійки).

(+5 копійок), а продаж – (+3 копійки). Євро купують за 44,39 гривні (+6 копійок), а продають за 44,55 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,70 гривні (+12 копійок), а продають – за 41,10 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продають – за (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,96 гривні (-12 копійок), а продаж – 43,63 гривні (+7 копійок).

Курс наступного тижня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, ситуація на валютному дещо "на паузі". Йдеться про продовження м’якої девальвації гривні разом з інфляційними наслідками здорожчання електроенергії та ланцюжок зростання споживчих цін. Банкір пояснює, що це переносяться ближче до серпня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ба більше, можна припустити, що такий відносний штиль в межах режиму керованої гнучкості триватиме до середини серпня, тобто майже весь літній період.

Зверніть увагу! Не виключенням є те, що у вересні – жовтні можуть сформуватися нові валютні коридори в межах 41 – 42 гривень за долар та 44 – 47 гривень за євро.

Водночас наступного тижня валюти можуть перебувати в таких коридорах:

На міжбанку: 40 – 41 гривня за долар, 43 – 45 гривень за євро,

40 – 41 гривня за долар, 43 – 45 гривень за євро, Готівковий ринок: 40 – 41,2 гривні за долар, 43 – 46 гривень за євро.

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