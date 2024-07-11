Курс валют у банках
- Станом на ранок 11 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,60 гривні (+5 копійок проти 10 липня), а продаж – 41,05 гривні (без змін).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,90 гривні (+3 копійки), а продаж – у середньому за 44,55 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,92 гривні (+5 копійок), а продаж – 41 гривня (+3 копійки).
- Євро купують за 44,39 гривні (+6 копійок), а продають за 44,55 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар у середньому за 40,70 гривні (+12 копійок), а продають – за 41,10 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 43,96 гривні (-12 копійок), а продаж – 43,63 гривні (+7 копійок).
Курс наступного тижня
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, ситуація на валютному дещо "на паузі". Йдеться про продовження м’якої девальвації гривні разом з інфляційними наслідками здорожчання електроенергії та ланцюжок зростання споживчих цін. Банкір пояснює, що це переносяться ближче до серпня.
Ба більше, можна припустити, що такий відносний штиль в межах режиму керованої гнучкості триватиме до середини серпня, тобто майже весь літній період.
Водночас наступного тижня валюти можуть перебувати в таких коридорах:
- На міжбанку: 40 – 41 гривня за долар, 43 – 45 гривень за євро,
- Готівковий ринок: 40 – 41,2 гривні за долар, 43 – 46 гривень за євро.