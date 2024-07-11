Курс валют в банках

  • По состоянию на утро 11 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,60 гривны (+5 копеек против 10 июля), а продажа – 41,05 гривны (без изменений).

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  • Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,90 гривны (+3 копейки), а продажа – в среднем за 44,55 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,92 гривны (+5 копеек), а продажа – 41 гривна (+3 копейки).
  • Евро покупают по 44,39 гривны (+6 копеек), а продают за 44,55 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

  • Обменники покупают доллар в среднем за 40,70 гривны (+12 копеек), а продают – за 41,10 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колебалось на уровне: покупка – 43,96 гривны (-12 копеек), а продажа – 43,63 гривны (+7 копеек).

Курс на следующей неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, ситуация на валютном рынке несколько "на паузе". Речь идет о продолжении мягкой девальвации гривны вместе с инфляционными последствиями подорожания электроэнергии и цепочка роста потребительских цен. Банкир объясняет, что это переносятся ближе к августу.

Тарас Лесовой

Начальник департамента казначейства Глобус Банка

Более того, можно предположить, что такой относительный штиль в пределах режима управляемой гибкости продлится до середины августа, то есть почти весь летний период.

В то же время на следующей неделе валюты могут находиться в таких коридорах:

  • На межбанке: 40 – 41 гривна за доллар, 43 – 45 гривен за евро,
  • Наличный рынок: 40 – 41,2 гривны за доллар, 43 – 46 гривен за евро.