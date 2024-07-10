Как изменятся цены в 2024 году

В Минэкономики скорректировали ожидания относительно изменений в размере зарплаты в течение этого года. Показатель роста потребительских цен также будет другим.

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Согласно новому прогнозу, потребительские цены вырастут так:

в среднем за год они увеличатся на 5,4%;

с декабря по декабрь вырастут на 7,9%.

Обратите внимание! В прошлогоднем прогнозе правительства средний показатель инфляции за год ожидался на уровне 8,5%. С декабря по декабрь это значение должно было быть – 9,7%.

Как изменится размер средней зарплаты

В предыдущем прогнозе средняя зарплата ожидалась на уровне 21 809 гривен. Однако, вероятно, этот показатель будет меньше и составит – 20 581 гривны.

Интересно, что показатель реального роста зарплаты в предыдущем прогнозе составлял 8,5%. А в нынешнем – 12%. Этот рост объясняется корректировкой инфляции.