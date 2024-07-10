Як зміняться ціни у 2024 році

У Мінекономіки скоригували очікування відносно змін у розмірі зарплати протягом цього року. Показник зростання споживчих цін також буде іншим.

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Відповідно до нового прогнозу, споживчі ціни зростуть так:

в середньому за рік вони збільшаться на 5,4%;

з грудня по грудень зростуть на 7,9%.

Зверніть увагу! У тогорічному прогнозі уряду середній показник інфляції за рік очікувався на рівні 8,5%. З грудня по грудень це значення мало бути – 9,7%.

Як зміниться розмір середньої зарплати

У попередньому прогнозі середня зарплата очікувалась на рівні 21 809 гривень. Однак, вірогідно, цей показник буде меншим і складе – 20 581 гривні.

Цікаво, що показник реального зростання зарплати у попередньому прогнозі складав 8,5%. А у теперішньому – 12%. Це зростання пояснюється коригуванням інфляції.