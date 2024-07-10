Відновлення "Охматдиту"

Володимир Зеленський анонсував кошти на відбудову "Охматдиту" після ракетної атаки 8 липня.

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Володимир Зеленський Президент України З Кабміном я на зв’язку. Є перше рішення – 100 мільйонів гривень на підтримку "Охматдиту". Буде ще 300 мільйонів. Будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини, і Донеччини – усіх обов’язково ми підтримаємо. Всім дітям, усім сім’ям – усім, хто постраждав, допоможемо.

Він подякував для людей, які підтримали "Охматдит" та збирають кошти на UNITED24.

Я дякую лідерам, країнам – усім, хто вчора й сьогодні засудив російський терор. Ми цінуємо вашу підтримку, друзі! Ми на телефоні – ми працюємо з партнерами зараз, щоб ніхто не мовчав. Щоб всі засуджували. І дуже хочеться, щоб всі діяли. Щоб були саме ті рішення, які повернуть безпеку. В тому числі рішення тут, у Вашингтоні, тут, на саміті НАТО,

– сказав він.

Нагадаємо! 8 липня росіяни пошкодили приміщення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що окупанти цілеспрямовано вдарили по дитячій лікарні. Поки відомо про 34 загиблих та 117 постраждалих.