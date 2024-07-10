Серед цих лікарів був і хірург Олег Голубченко. Він запам'ятався українцям тим, що у закривавленій білосніжній формі допомагав розбирати завали "Охматдиту".

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Як Голубченко робив операцію малюку під час атаки "Охматдиту"

Лікар розповів, що коли стався вибух, то він вже перебував на підлозі. Водночас анестезіолог, який також був у операційній, лежав в іншому куті приміщення.

Інший хірург теж лежав, медсестри. Дуже велика кровотеча з обличчя йшла, я гукнув, кажу: "Є хтось живий, все добре, куди влучило?",

– пригадав Голубченко.

Далі, за словами хірурга, анестезіолог піднявся, і сказав, що апарат не працює, і треба робити штучне дихання п'ятимісячній дитині.

"У нас знайшовся мішок Амбу (ручний апарат для штучної вентиляції легенів – 24 Кагал), він (анестезіолог – 24 Канал) вручну його під'єднав і перевірив всі параметри", – зазначив Голубченко.

Таким чином лікарям вдалося врятувати дитину, якій до цього робили операцію.

До слова, 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту" в Києві завершили. Поблизу дитячої лікарні 2 осіб загинуло, а 32 – зазнали травм. Загалом було госпіталізовано з травмами 8 дітей.