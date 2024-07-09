Раніше дівчинка вже потрапляла під ракетний удар у рідному місті, коли росіяни обстріляли чернігівський драмтеатр. У Київ Ксенія приїхала на лікування зазнаних травм.

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Як пережила атаку "Охматдиту" 13-річна Ксенія з Чернігова

Родина Вербицьких приїхала в Київ 8 липня, адже наступного дня у їх доньки мала відбутися планова операція в "Охматдиті". Після ракетного удару по драмтеатру у Чернігові Ксенія зазнала поранень ноги, руки та передпліччя.

У нас мала бути 9 липня планова операція. Мали зняти фіксатор. Коли кістку з ноги в руку ставили, там же з двох сторін поставили фіксатори. Відторгнення одного фіксатора було ще в квітні, ми його зняли. А з іншої сторони теж потрібно було зняти,

– розповіла мама дівчинки Лада Вербицька.

Під час ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" жінка з донькою оформлювалися до медзакладу. За словами жінки, внаслідок ворожої атаки було багато неприємних вражень.

"Ми були у відділені мікрохірургії, оформилися і тут все почалося. Ми побігли в підвал. Був дуже великий гул. Ми за тата нашого хвилювалися, його поряд не було", – сказала мама дівчинки.

Батько Ксенії під час ракетного удару перебував на вулиці, і зазнав після удару осколкових поранень. Лада та Ксенія поранень не мали, але були шоковані тим, що сталося.

Тато наш сидів у машині під корпусом з речами. Вже коли ми всі були у підвалі, витягували ці осколки. Потім у підвалі проводка загорілася, дим почався. Треба було виходити на вулицю, бо сильно задимілося. Ми ніяку медичну допомогу не отримували, коли з'явилася можливість поїхати на машині, то ми дуже швидко поїхали додому. Нас Бог зберіг, що не було місця на стоянці. Тобто далеко довелося поставити машину,

– зазначила Лада Вербицька.

Що буде з лікуванням Ксенії далі

Загалом Ксенії зробили 14 операцій. Однак, коли буде наступна, за словами її мами, ще невідомо. Зараз 13-річна дівчинка перебуває з рідними вдома.

"На нозі, яка була травмована, де були рани, їх позашивали, осколки витягли. Там залишилися рубці. А з іншої ноги, де брали кістку, там теж великий шов. Руку вона може підіймати. Зняли гіпс, був останній рентген, і сказали, що треба розробляти руку", – розповіла мама.

До слова, російська армія цілеспрямовано цілилася у дитячий медичний заклад, доказом чого є поширені відео українцями, до в напрямку "Охматдиту" летять кілька ворожих ракет. На місці події вже завершили пошуково-рятувальну операцію: 2 людини загинуло, ще 32 – зазнали поранень.