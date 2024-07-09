Китай висловив стурбованість з приводу російських обстрілів України.

"Ми знову закликаємо сторони до раціональності і стриманості дотримання міжнародного гуманітарного права, і робити все, щоб уникати атак на цивільну інфраструктуру", – заявив постпред Китаю.

Він наголосив, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн має бути дотримана, а зі своєї сторони буде робити усі необхідні кроки для вирішення конфлікту в Україні в політичний спосіб.

Сторони мають піти на поступки одна перед одною, і розпочати переговори,

– заявив Китай.