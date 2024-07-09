На засіданні виступила низка країн. Що сказали вони щодо цинічного удару по "Охматдиту" – читайте у тексті 24 Каналу.
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Китай закликав піти на поступки та розпочати переговори
Китай висловив стурбованість з приводу російських обстрілів України.
"Ми знову закликаємо сторони до раціональності і стриманості дотримання міжнародного гуманітарного права, і робити все, щоб уникати атак на цивільну інфраструктуру", – заявив постпред Китаю.
Він наголосив, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн має бути дотримана, а зі своєї сторони буде робити усі необхідні кроки для вирішення конфлікту в Україні в політичний спосіб.
Сторони мають піти на поступки одна перед одною, і розпочати переговори,
– заявив Китай.
Останні обстріли Києва Південна Корея назвала "нахабними діями"
Останні обстріли цивільних об'єктів Києва, зокрема, й удар по "Охматдиту" Південна Корея назвала "особливо нахабними діями".
Ми вважали, що є певні лінії, які люди ніколи не перейдуть... Це – новий рівень. Це показує відсутність навіть базової гуманності,
– заявив південнокорейський постпред.
Він додав, що усі винні повинні бути притягнені до відповідальності, та підкреслив, що збройне вторгнення Росії в Україну і анексія українських територій – це серйозне порушення статуту ООН і міжнародного права.
Докази свідчать, що відповідальна Росія, – постпред Словенії про удар по "Охматдиту"
Словенія вражена останніми ударами по Україні.
Ми переконані, що, яка б не була причина цієї війни, нічого не може виправдати брутальні атаки на цивільну інфраструктуру, нічого не може виправдати системних атак на медичні установи,
– звернувся до Небензі постпред Словенії.
Він додав, що докази свідчать, що відповідальність від удару лежить на Росії і що не можна у цьому звинувачувати ППО.
Ці атаки проти лікарень – це грубе порушення прав дітей після конфлікту,
– заявила Словенія.
Швейцарія нагадала Росії, що діти не повинні жити під ракетними ударами
Швейцарія заявила, що вражена тим, що Росія завдала удару по дитячій лікарні, де перебували багато із тих, хто страждає на тяжкі захворювання, і уже були у важкому становищі.
Знову діти стали жертвами агресії Росії, яка відбувається уже 2 роки і 5 місяців. Ми засуджуємо ці атаки… Ми закликаємо до поваги гуманітарного права,
– заявила постпред Швейцарії.
Вона додала, що захист повинен бути гарантований як дітям, так і працівникам охорони здоров'я.
"Ні одна дитина не повинна рости під загрозою ракетних ударів. Ні одна дитина не має гинути під завалами лікарні… Щоб це було можливо, Росія має закінчити свою збройну агресію і відкликати свої війська з території України," – додала представниця Швейцарії.
Франція закликала Росію вивести війська з України
Постпред Франції заявив, що удар по "Охматдиту" – це порушення міжнародного права та ще один із багатьох воєнних злочинів Росії.
Франція закликала ООН та інші міжнародні організації брати участь у документуванні цих злочинів, щоб винних можна було притягнути до відповідальності.
Росія не переможе і не може перемогти цю війну. Ми будемо підтримувати Україну,
– заявив представник Франції.
Він закликав Росію вивести свої війська з території України, а також мати повагу до принципів до Статуту ООН.
Також Франція у 2024 році планує матеріально допомогти Україні із відновленням освіти і водопостачання та розмінуванням.
На засіданні Радбезу ООН виступив директор "Охматдиту"
Гендиректор "Охматдиту" Володимир Жовнір виступив онлайн на засіданні Радбезу ООН.
Він повідомив, що на момент удару у лікарні перебували понад 600 пацієнтів і майже стільки ж працівників. Діти були на крапельницях, на діалізі, у реанімаціях. Також проводились три складні операції.
Діти та дорослі почали кричати, плакати від страху. І їм було боляче, це було пекло. Ми вийшли у двір і побачили, що російська ракета вдарила у відділення реанімаційної терапії та хронічної інтоксикації. Частина будівлі була повністю зруйнована. Перекриття обвалилися. І ми чули як люди кричали, просили про допомогу, і ці крики долинали з-під завалів,
– розповів Жовнір.
Радбез ООН вирішив зібратися після того, як вранці 8 липня російська ракета поцілила у найвідомішу дитячу лікарню України – "Охматдит".
Голова МЗС Великої Британії Девід Леммі запевнив, що винних у війні притягнуть до відповідальності.