На заседании выступил ряд стран. Что сказали они по циничному удару по "Охматдету" – читайте в тексте 24 Канала.
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Китай призвал пойти на уступки и начать переговоры
Китай выразил обеспокоенность по поводу российских обстрелов Украины.
"Мы снова призываем стороны к рациональности и сдержанности соблюдения международного гуманитарного права, и делать все, чтобы избегать атак на гражданскую инфраструктуру", – заявил постпред Китая.
Он подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должна быть соблюдена, а со своей стороны будет делать все необходимые шаги для решения конфликта в Украине политическим способом.
Стороны должны пойти на уступки друг перед другом, и начать переговоры,
– заявил Китай.
Последние обстрелы Киева Южная Корея назвала "наглыми действиями"
Последние обстрелы гражданских объектов Киева, в частности, и удар по "Охматдету" Южная Корея назвала "особо наглыми действиями".
Мы считали, что есть определенные линии, которые люди никогда не перейдут... Это – новый уровень. Это показывает отсутствие даже базовой гуманности,
– заявил южнокорейский постпред.
Он добавил, что все виновные должны быть привлечены к ответственности, и подчеркнул, что вооруженное вторжение России в Украину и аннексия украинских территорий – это серьезное нарушение устава ООН и международного права.
Доказательства свидетельствуют, что ответственна Россия, – постпред Словении об ударе по "Охматдету"
Словения поражена последними ударами по Украине.
Мы убеждены, что, какая бы ни была причина этой войны, ничего не может оправдать грубые атаки на гражданскую инфраструктуру, ничего не может оправдать системных атак на медицинские учреждения,
– обратился к Небензе постпред Словении.
Он добавил, что доказательства свидетельствуют, что ответственность от удара лежит на России и что нельзя в этом обвинять ПВО.
Эти атаки против больниц – это грубое нарушение прав детей после конфликта,
– заявила Словения.
Швейцария напомнила России, что дети не должны жить под ракетными ударами
Швейцария заявила, что поражена тем, что Россия нанесла удар по детской больнице, где находились многие из тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями, и уже были в тяжелом положении.
Опять дети стали жертвами агрессии России, которая происходит уже 2 года и 5 месяцев. Мы осуждаем эти атаки... Мы призываем к уважению гуманитарного права,
– заявила постпред Швейцарии.
Она добавила, что защита должна быть гарантирована как детям, так и работникам здравоохранения.
"Ни один ребенок не должен расти под угрозой ракетных ударов. Ни один ребенок не должен погибать под завалами больницы... Чтобы это было возможно, Россия должна закончить свою вооруженную агрессию и отозвать свои войска с территории Украины," – добавила представительница Швейцарии.
Франция призвала Россию вывести войска из Украины
Постпред Франции заявил, что удар по "Охматдету" – это нарушение международного права и еще одно из многих военных преступлений России.
Франция призвала ООН и другие международные организации участвовать в документировании этих преступлений, чтобы виновных можно было привлечь к ответственности.
Россия не победит и не может победить эту войну. Мы будем поддерживать Украину,
– заявил представитель Франции.
Он призвал Россию вывести свои войска с территории Украины, а также иметь уважение к принципам Устава ООН.
Также Франция в 2024 году планирует материально помочь Украине с восстановлением образования и водоснабжения и разминированием.
На заседании Совбеза ООН выступил директор "Охматдета"
Гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир выступил онлайн на заседании Совбеза ООН.
Он сообщил, что на момент удара в больнице находились более 600 пациентов и почти столько же работников. Дети были на капельницах, на диализе, в реанимации. Также проводились три сложные операции.
Дети и взрослые начали кричать, плакать от страха. И им было больно, это был ад. Мы вышли во двор и увидели, что российская ракета ударила в отделение реанимационной терапии и хронической интоксикации. Часть здания была полностью разрушена. Перекрытия обвалились. И мы слышали как люди кричали, просили о помощи, и эти крики доносились из-под завалов,
– рассказал Жовнир.
Совбез ООН решил собраться после того, как утром 8 июля российская ракета попала в самую известную детскую больницу Украины – "Охматдет".
Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми заверил, что виновных в войне привлекут к ответственности.