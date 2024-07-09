Китай выразил обеспокоенность по поводу российских обстрелов Украины.

"Мы снова призываем стороны к рациональности и сдержанности соблюдения международного гуманитарного права, и делать все, чтобы избегать атак на гражданскую инфраструктуру", – заявил постпред Китая.

Он подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должна быть соблюдена, а со своей стороны будет делать все необходимые шаги для решения конфликта в Украине политическим способом.

Стороны должны пойти на уступки друг перед другом, и начать переговоры,

– заявил Китай.