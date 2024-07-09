Перед Кислицей на заседании Совбеза выступал представитель России, который рассказывал откровенную ложь, чтобы скрыть очередное преступление своей страны и переложить ответственность. Он пытался убедить, что в том, что произошло, якобы "виновата Украина".

Смотрите также Дети и взрослые кричали, это был ад, – директор Охматдета выступил на заседании Совбеза ООН

Кислица разбил российскую пропаганду

Сергей Кислица отметил, что постоянный представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя уже пропитан кровью. 8 июля Россия умышленно атаковала наиболее уязвимую категорию людей в любом обществе – детей с раком.

Он отметил, что Охматдет в Киеве является крупнейшим медицинским учреждением в стране, который лечит больных раком детей. Там проходят лечение дети со всего мира. Также само медицинское учреждение является уникальным в системе медпомощи.

Кислица привел четкие и аргументированные доказательства, что Россия прицельно атаковала Охматдет ракетой Х-101. В частности он показал слайд, который демонстрирует траекторию полета ракеты.



Траектория полета ракеты, которая попала в Охматдет / Скриншот с видео

Также он показал фотографии остатков ракеты, которые были найдены после удара. Анализ следователей СБУ и полиции свидетельствует, что отдельные объекты являются компонентами ракеты типа воздух-земля Х-101. Также есть часть серийного кода, которая демонстрирует, что это именно российская ракета.

Кислица демонстрирует фото обломков российской ракеты на месте удара: скриншоты с видео

Он отметил, что есть ряд видео, которые четко свидетельствуют, что больница была умышленной целью. Видеозаписи демонстрируют, как ракета направлялась на Охматдет.

Как результат, пораженная часть больницы, в которой молодые пациенты получали диализ, полностью разрушена ... Хирургическое, медицинское, диагностическое, травматологическое отделение, гематология и онкологический отдел были разрушены. Дополнительно российская ракета российская ракета разрушила соседний центр педиатрической и кардиологической помощи, где в момент попадания происходили 3 операции,

– сказал он.

Он отметил, что в тот день Россия запустила 39 ракет по Украине, были атакованы мирные люди в разных городах. В Кривом Роге 8 июля погибли 11 человек. В Киеве, кроме Охматдета, был атакован объект больницы, в котором погибли 4 детей. Всего по меньшей мере 47 человек были убиты, еще более 190 получили ранения.

Сергей Кислица отметил, что с самого начала российской агрессии одним из основных ее аспектов было нанесение вреда украинским детям – "детей, которых Россия не может похитить и промыть мозги, она убивает".

Представитель Украины в ООН отметил, что ракетный удар России по Охматдету демонстрирует глубокое пренебрежение Кремля к любым мирным инициативам.

Также он обратил внимание на то, что некоторые российские "z-блогеры" не скрывали радость от этой атаки. Кислица процитировал одну из пропагандистских публикаций, в которой говорится, что удар по Охматдету будет для России "даже полезным", потому что Запад будет больше бояться.

Они даже не прячут, что они намеренно атакуют больницы. Это то, что россияне делали в Сирии с 2015 года,

– напомнил он.

Кислица отметил, что "Россия – как рак, но хуже" и продолжает уничтожать все вокруг.

Она прекратит убивать и распространять насилие, только когда будет неспособна делать это. Обязательно нужно сбивать российские ракеты. Обязательно нужно уничтожать российские боевые самолеты на их базах. Надо делать решительные шаги, чтобы ликвидировать угрозу,

– сказал он.

Также он отметил, что агрессора можно остановить только тем "языком", который он понимает. Россия должна понести ответственность за все свои преступления.