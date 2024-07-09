Генеральний директор дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір розповів "Радіо Свобода", що наразі вони працюють з МОЗ, щоб тимчасово розмістити в інших приміщеннях відділення, які надають допомогу дітям з тяжкими хворобами, пише 24 Канал.
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Що відомо про ситуацію в лікарні
Володимир Жовнір розповів, що вони роблять все, щоб відновити інфраструктуру лікарні та з'явилась можливість лікувати дітей в самій лікарні.
Гендиректор пояснив, що у них є фахівці, хоча, на жаль, загинула одна з найкращих лікарок, яка вивела дітей у бомбосховище та повернулась подивитись, чи є діти в кімнаті.
Він також запевнив, що вся медична спільнота відгукнулася і створюють умови для того, щоб заплановані та невідкладні операції проводились.
Щоб терапія діалізним хворим з онкологією не припинялася. І наша адміністрація і всі лікарі роблять для цього все можливо. На мій погляд, жодна дитина, яка потребує допомоги високої фахової, вона зараз не страждає від відсутності такої допомоги,
– розповів лікар.
За його словами, станом на 8 липня 600 пацієнтів, які потребують критичної інфраструктури, разом з медперсоналом вдалося перевести в інші місця.
Наразі три корпуси та поліклініка "Охматдиту" продовжують працювати.