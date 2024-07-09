Генеральний директор дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір розповів "Радіо Свобода", що наразі вони працюють з МОЗ, щоб тимчасово розмістити в інших приміщеннях відділення, які надають допомогу дітям з тяжкими хворобами, пише 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію в лікарні

Володимир Жовнір розповів, що вони роблять все, щоб відновити інфраструктуру лікарні та з'явилась можливість лікувати дітей в самій лікарні.

Гендиректор пояснив, що у них є фахівці, хоча, на жаль, загинула одна з найкращих лікарок, яка вивела дітей у бомбосховище та повернулась подивитись, чи є діти в кімнаті.

Він також запевнив, що вся медична спільнота відгукнулася і створюють умови для того, щоб заплановані та невідкладні операції проводились.

Щоб терапія діалізним хворим з онкологією не припинялася. І наша адміністрація і всі лікарі роблять для цього все можливо. На мій погляд, жодна дитина, яка потребує допомоги високої фахової, вона зараз не страждає від відсутності такої допомоги,

– розповів лікар.

За його словами, станом на 8 липня 600 пацієнтів, які потребують критичної інфраструктури, разом з медперсоналом вдалося перевести в інші місця.

Наразі три корпуси та поліклініка "Охматдиту" продовжують працювати.

Важливо. Володимир Жовнір розповів, що розуміння масштабів збитків для лікарні поки нема. Проте, за словами гендиректора, збитки будуть вимірюватись сотнями мільйонів гривень.