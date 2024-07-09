Генеральный директор детской больницы "Охматдет" Владимир Жовнир рассказал "Радио Свобода", что сейчас они работают с Минздравом, чтобы временно разместить в других помещениях отделения, которые оказывают помощь детям с тяжелыми болезнями, пишет 24 Канал.

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Что известно о ситуации в больнице

Владимир Жовнир рассказал, что они делают все, чтобы восстановить инфраструктуру больницы и появилась возможность лечить детей в самой больнице.

Гендиректор объяснил, что у них есть специалисты, хотя, к сожалению, погибла одна из лучших врачей, которая вывела детей в бомбоубежище и вернулась посмотреть, есть ли дети в комнате.

Он также заверил, что все медицинское сообщество откликнулась и создают условия для того, чтобы запланированные и неотложные операции проводились.

Чтобы терапия диализным больным с онкологией не прекращалась. И наша администрация и все врачи делают для этого все возможно. На мой взгляд, ни один ребенок, который нуждается в помощи высокой профессиональной, он сейчас не страдает от отсутствия такой помощи,

– рассказал врач.

По его словам, по состоянию на 8 июля 600 пациентов, которые нуждаются в критической инфраструктуре, вместе с медперсоналом удалось перевести в другие места.

Сейчас три корпуса и поликлиника "Охматдета" продолжают работать.

Важно. Владимир Жовнир рассказал, что понимание масштабов убытков для больницы пока нет. Однако, по словам гендиректора, убытки будут измеряться сотнями миллионов гривен.