Восстановление "Охматдета"

Владимир Зеленский анонсировал средства на восстановление "Охматдета" после ракетной атаки 8 июля.

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Владимир Зеленский Президент Украины С Кабмином я на связи. Есть первое решение – 100 миллионов гривен на поддержку "Охматдета". Будет еще 300 миллионов. Будут и другие решения и для Киева, и для городов Днепровщины, и Донетчины – всех обязательно мы поддержим. Всем детям, всем семьям – всем, кто пострадал, поможем.

Он поблагодарил для людей, которые поддержали "Охматдет" и собирают средства на UNITED24.

Я благодарю лидеров, странам – всем, кто вчера и сегодня осудил российский террор. Мы ценим вашу поддержку, друзья! Мы на телефоне – мы работаем с партнерами сейчас, чтобы никто не молчал. Чтобы все осуждали. И очень хочется, чтобы все действовали. Чтобы были именно те решения, которые вернут безопасность. В том числе решения здесь, в Вашингтоне, здесь, на саммите НАТО,

– сказал он.

Напомним! 8 июля россияне повредили помещение детской больницы "Охматдет" в Киеве. Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что оккупанты целенаправленно ударили по детской больнице. Пока известно о 34 погибших и 117 пострадавших.