Українці, яким бракує страхового стажу, можуть претендувати на інші виплати

Якщо людина досягла пенсійного віку, встановленого законом, але не має необхідного стажу, їм можуть надати тимчасову державну допомогу. Цю допомогу виплачують соціальні служби до того моменту, поки людина не досягне пенсійного віку.

Які виплати надає держава

Навіть для отримання такої допомоги треба мати певний стаж — щонайменше 15 років. Призначення тимчасової допомоги особі проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

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Ця допомога переглядається кожні пів року з урахуванням змін фінансового стану людини та її середньомісячного доходу, і виплачується до моменту, коли людина стає пенсіонером.

! Розмір таких соціальних виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середнім доходом на кожного члена сім'ї за останні пів року.

Водночас такі виплати не можуть перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що зараз становить 3 028 гривень. Щоб отримати соціальну допомогу за віком, потрібно звернутися до територіальних органів соціального захисту за місцем реєстрації.

З собою слід мати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

довідку про страховий стаж від Пенсійного фонду;

відомості про доходи та майновий стан за останні пів року до дати звернення за допомогою;

заяву.

Якщо стажу не вистачає

Якщо людина не має достатньо стажу, вона може отримати пенсію лише досягнувши 65 років. Однак, стаж можна офіційно "докупити", якщо не вистачає кількох років. Це можна зробити через добровільне пенсійне страхування, сплачуючи внески самостійно або за когось іншого.

! Для внесення до Державного реєстру та отримання пенсійного статусу потрібно сплатити мінімальний внесок, який становить 22% від мінімальної заробітної плати. Щоб "докупити" стаж, необхідно підписати договір з Пенсійним фондом України.

Укласти договір з Пенсійним фондом можна онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис, Дія.Підпис, або систему GOV.ID.

Як розрахувати страховий стаж

Розрахунок страхового стажу в Україні відбувається так:

Внесок за страхове пенсійне страхування (ЄСВ) множиться на коефіцієнт вартості компенсації.

Результат множиться на кількість місяців, які потрібно докупити до стажу.

Коефіцієнт компенсації змінюється залежно від кількості років стажу, який хочеться придбати: за один рік — коефіцієнт 2; за два роки — 1,8; за три роки — 1,6 тощо.

Мінімальний розмір внеску за один місяць страхового стажу становив 2860 гривень з 1 січня та 2948 гривень з 1 жовтня.

Приклад: придбання трьох років стажу може коштувати близько 100 тисяч гривень.