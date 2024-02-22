Кому потрібно пройти ідентифікацію

Процедура ідентифікації необхідна для того, аби пенсіонер продовжував отримати свої виплати. Раніше верифікація була призупинена через карантин та військові дії, а саме на термін з 12 березня 2020 року по 1 липня 2023 року.

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Обов’язок періодично (кожні шість місяців) проходити фізичну ідентифікацію в АТ "Ощадбанк" було визначено для осіб, які до 24.02.2022 набули статусу внутрішньо переміщеної особи,

– йдеться у повідомленні ПФУ

Спочатку пенсіонерам необхідно було пройти ідентифікацію до 31 грудня 2023 року. Однак, згодом уряд продовжив цей час до 31 березня 2024 року.

Як пройти ідентифікацію

Ідентифікацію пенсіонер може пройти як онлайн, так і офлайн. Для цього необхідно безпосередньо звернутись у такі установи:

ПФУ;

АТ "Ощадбанк".

Зверніть увагу! Фізично пройти ідентифікацію можуть і пенсіонери за кордоном, для цього їм потрібно звернутися у дипломатичну установу України. Там їм нададуть спеціальне посвідчення, яке потрібно буде передати у ПФУ поштою або через вебпортал.

Також процедура ідентифікації може проходитись дистанційно: