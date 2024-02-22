Про що йдеться у листі
З огляду на порушення Росією правового порядку, встановленого після Другої світової війни, міжнародне право дозволяє вжити законних контрзаходів, щоб переконати країну припинити свою протиправну поведінку, стверджують експерти.
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Ми дійшли висновку, що згідно з міжнародним правом, для держав, які заморозили російські державні активи, було б законним вжити додаткових контрзаходів проти Росії, з огляду на триваюче порушення нею найфундаментальніших норм міжнародного права,
– пишуть експерти.
При цьому, десять експертів з міжнародного права з різних країн, таких як Бельгія, Сполучене Королівство, Німеччина, Нідерланди, США, Франція, та Японія – підписали під листом.
Серед них видатний професор та колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, а також відомий адвокат та дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.
Використання заморожених активів
У листі пропонується використовувати активи для компенсації збитків, які "виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії". Втім, країни G7 обговорюють різні варіанти.
Серед обговорюваних ідей: використання коштів як застави для залучення боргу або як гарантії для кредитів. При цьому, ЄС повільно просувається в реалізації планів щодо принаймні застосування податку на непередбачений прибуток, отриманий через заморожені кошти. Відомо, що минулого року ці фонди дозволили отримати прибуток у розмірі 4,4 мільярда євро.
Водночас Великобританія і США підштовхують союзників по G-7 до повного вилучення активів центральних банків.