О чем говорится в письме
Учитывая нарушение Россией правового порядка, установленного после Второй мировой войны, международное право позволяет принять законные контрмеры, чтобы убедить страну прекратить свое противоправное поведение, утверждают эксперты.
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Мы пришли к выводу, что согласно международному праву, для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законным принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею фундаментальных норм международного права,
– пишут эксперты.
При этом, десять экспертов по международному праву из разных стран, таких как Бельгия, Соединенное Королевство, Германия, Нидерланды, США, Франция, и Япония – подписали под письмом.
Среди них выдающийся профессор и бывший декан юридического факультета Йельского университета Гарольд Хонджу Кох, а также известный адвокат и дипломат Филипп Зеликов из Института Гувера.
Использование замороженных активов
В письме предлагается использовать активы для компенсации убытков, которые "возникли непосредственно в результате незаконных действий России". Впрочем, страны G7 обсуждают различные варианты.
Среди обсуждаемых идей: использование средств в качестве залога для привлечения долга или как гарантии для кредитов. При этом, ЕС медленно продвигается в реализации планов по применению налога на непредвиденную прибыль, полученную через замороженные средства. Известно, что в прошлом году эти фонды позволили получить прибыль в размере 4,4 миллиарда евро.
В то же время Великобритания и США подталкивают союзников по G-7 к полному изъятию активов центральных банков.