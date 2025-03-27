Якою буде пенсія, якщо зарплата менша за 5 тисяч гривень

Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу, віку виходу на пенсію, наявності пільгових категорій та рівня заробітної плати. Чим вища зарплата, тим більша пенсія.

Якою має бути зарплата для пенсії

Пенсійний фонд може призначити пенсію навіть за зарплати 4 800 гривень, передає 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

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Українець, який планує вийти на пенсію у 60 років у 2025 році та має 32 роки страхового стажу, має отримувати щонайменше 4 830 гривень заробітної плати. У такому разі йому буде призначена пенсія в розмірі 1 693 гривні.

За якої найменшої зарплатні може бути пенсія / Скриншот з пенсійного калькулятора

Ті ж умови застосовуються й до жінок, але їх пенсія буде дещо вищою – 1 769 гривень.

За якої найменшої зарплатні може бути пенсія / Скриншот з пенсійного калькулятора

Зауважте! Це базова пенсія, без урахування пільгових категорій, таких як ветерани війни, діти війни, особи, які мають заслуги перед Батьківщиною тощо.