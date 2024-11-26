Хто з українців зможе отримати 6 500 гривень допомоги взимку

Уряд продовжує реалізовувати пакет підтримки, що має допомогти українцям взимку. Зокрема, частина громадян отримає спеціальні виплати.

Кому держава надаватиме 6 500 гривень взимку

Уряд продовжує додавати у комплексний пакет "Зимової підтримки" нові ініціативи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Одним із пріоритетних напрямів є захист українських дітей, які повинні отримати максимально безпечні, комфортні та сприятливі умови для життя, навчання і розвитку. Дитячий компонент "Зимової підтримки" включає низку позицій.

Зокрема, Шмигаль виділив програму "Тепла зима". Це одноразова грошова допомога, яка надається на дітей у зимовий період.

Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6 500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку,

– зауважує Шмигаль.

Зверніть увагу! Прем'єр уточнює, що уже сьогодні уряд планує ухвалити постанову, завдяки якій ця програма почне реалізовуватись.