Кому государство будет предоставлять 6 500 гривен зимой

Правительство продолжает добавлять в комплексный пакет "Зимней поддержки" новые инициативы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Одним из приоритетных направлений является защита украинских детей, которые должны получить максимально безопасные, комфортные и благоприятные условия для жизни, обучения и развития. Детский компонент "Зимней поддержки" включает ряд позиций.

В частности, Шмыгаль выделил программу "Теплая зима". Это единовременная денежная помощь, которая предоставляется на детей в зимний период.

В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи ВПО, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6 500 гривен. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой,

– отмечает Шмыгаль.

Обратите внимание! Премьер уточняет, что уже сегодня правительство планирует принять постановление, благодаря которому эта программа начнет реализовываться.