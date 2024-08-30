У серпні Україна отримала понад 8 мільярдів доларів допомоги
Джерело:Мінфін
Україна отримує значну допомогу від міжнародних партнерів. З початку повномасштабної війни ця сума сягнула 99 мільярдів доларів.
Яку зовнішню підтримку надали Україні
За серпень 2024 року Україна отримала 8,4 мільярда доларів. Більш як 65% цих коштів – 5,5 мільярда доларів надавалися на грантовій основі.
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Ще 2,9 мільярда доларів це пільгове фінансування. Найбільше грошей виділили для України ЄС та США.
Зверніть увагу! Кошти, що надаються на грантовій основі – безповоротні.
Хто надавав підтримку Україні
ЄС передав Україні 4,5 мільярда доларів. Ці кошти надаються у рамках програми Ukraine Facility, розподіляться вони так:
- 2,9 мільярда доларів – кредит;
- 1,6 мільярда доларів – грант.
США, своєю чергою, надали Україні грант – 3,9 мільярда доларів. Американські кошти мають бути спрямовані на соціальні видатки, зарплати вчителів, працівників держорганів та ДСНС.
Нагадаємо! З початку року Україна отримала 24,5 мільярда доларів від міжнародних партнерів. З них – 6,6 мільярда доларів на грантовій основі.