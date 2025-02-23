Що отримує дитина загиблого військовослужбовця

Діти загиблих військовослужбовців мають право на фінансову та соціальну допомогу від держави. Крім того, неповнолітні діти можуть отримувати пенсію по втраті годувальника.

Пенсія дітям загиблого

Пенсію по втраті годувальника призначають для дітей віком до 18 років незалежно від їх перебування на утриманні годувальника, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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Виплата призначається дітям до 18 років, а також студентам денної форми навчання у школах, ПТУ чи вишах – до 23 років.

Важливо! Діти-сироти отримують пенсію незалежно від навчання до досягнення 23 років.

Сума залежить від обставин смерті годувальника та становить від 30% до 70% його грошового забезпечення.

Пільги дітям загиблих

Діти загиблих військовослужбовців мають право на пільги, передбачені для родин полеглих захисників. Вони можуть вступати до державних та комунальних вишів без конкурсу, а також отримувати позачергове місце в дитячих садках. Крім того, їм надається безоплатна психологічна допомога.

Також діти загиблих мають право на державну цільову підтримку в освіті: