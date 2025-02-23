Пенсія дітям загиблого

Пенсію по втраті годувальника призначають для дітей віком до 18 років незалежно від їх перебування на утриманні годувальника, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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Виплата призначається дітям до 18 років, а також студентам денної форми навчання у школах, ПТУ чи вишах – до 23 років.

Важливо! Діти-сироти отримують пенсію незалежно від навчання до досягнення 23 років.

Сума залежить від обставин смерті годувальника та становить від 30% до 70% його грошового забезпечення.

Пільги дітям загиблих

Діти загиблих військовослужбовців мають право на пільги, передбачені для родин полеглих захисників. Вони можуть вступати до державних та комунальних вишів без конкурсу, а також отримувати позачергове місце в дитячих садках. Крім того, їм надається безоплатна психологічна допомога.

Також діти загиблих мають право на державну цільову підтримку в освіті: