Пенсія дітям загиблого
Пенсію по втраті годувальника призначають для дітей віком до 18 років незалежно від їх перебування на утриманні годувальника, передає 24 Канал з посиланням на Дію.
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Виплата призначається дітям до 18 років, а також студентам денної форми навчання у школах, ПТУ чи вишах – до 23 років.
Важливо! Діти-сироти отримують пенсію незалежно від навчання до досягнення 23 років.
Сума залежить від обставин смерті годувальника та становить від 30% до 70% його грошового забезпечення.
Пільги дітям загиблих
Діти загиблих військовослужбовців мають право на пільги, передбачені для родин полеглих захисників. Вони можуть вступати до державних та комунальних вишів без конкурсу, а також отримувати позачергове місце в дитячих садках. Крім того, їм надається безоплатна психологічна допомога.
Також діти загиблих мають право на державну цільову підтримку в освіті:
- Повну оплату навчання з бюджету при вступі за державним або регіональним замовленням.
- Часткову оплату через пільгові кредити для контрактників.
- Соціальну стипендію для студентів денної форми.
- Безоплатні підручники з бібліотечного фонду.
- Безкоштовний доступ до Інтернету в навчальних закладах.
- Безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках для студентів денної форми.