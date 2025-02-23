Пенсия детям погибшего

Пенсию по потере кормильца назначают для детей в возрасте до 18 лет независимо от их пребывания на иждивении кормильца, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Выплата назначается детям до 18 лет, а также студентам дневной формы обучения в школах, ПТУ или вузах – до 23 лет.

Важно! Дети-сироты получают пенсию независимо от обучения до достижения 23 лет.

Сумма зависит от обстоятельств смерти кормильца и составляет от 30% до 70% его денежного обеспечения.

Льготы детям погибших

Дети погибших военнослужащих имеют право на льготы, предусмотренные для семей павших защитников. Они могут поступать в государственные и коммунальные вузы без конкурса, а также получать внеочередное место в детских садах. Кроме того, им предоставляется бесплатная психологическая помощь.

Также дети погибших имеют право на государственную целевую поддержку в образовании: