Україна зможе отримати від МВФ більш як 900 мільйонів доларів: за яких умов це відбудеться

Місія МВФ розпочала свою роботу на українській території 20 лютого. Представники фонду та української влади проведуть переговори.

Що відомо про новий візит МВФ

Представники МВФ обговорюватимуть з українськими урядовцями черговий перегляд Програми розширеного фінансування, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Прішила Тофано Представниця Міжнародно валютного фонду Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).

У 2025 році Україна продовжить отримувати допомогу від МВФ. Загальна сума підтримки, за результатами 4 квартальних переглядів, має сягнути – 2,7 мільярда доларів.

Кредити від МВФ, як очікується, можуть надаватися такими частинами:

у березні – 918 мільйонів доларів;

червні – 810 мільйонів доларів;

серпні – 540 мільйонів доларів;

грудні – 445 мільйонів доларів.

Нагадаємо! Програма розширеного фінансування (EFF) була затверджена МВФ ще 31 березня 2023 року. Вона розрахована на 4 роки. Загальна сума допомоги для України складе – 15,6 мільярда доларів.