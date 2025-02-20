Україна зможе отримати від МВФ більш як 900 мільйонів доларів: за яких умов це відбудеться
- Україна може отримати кредити від МВФ у 2025 році на загальну суму 2,7 мільярда доларів, зокрема 918 мільйонів у березні.
- Програма розширеного фінансування була затверджена МВФ 31 березня 2023 року.
Місія МВФ розпочала свою роботу на українській території 20 лютого. Представники фонду та української влади проведуть переговори.
Що відомо про новий візит МВФ
Представники МВФ обговорюватимуть з українськими урядовцями черговий перегляд Програми розширеного фінансування, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).
У 2025 році Україна продовжить отримувати допомогу від МВФ. Загальна сума підтримки, за результатами 4 квартальних переглядів, має сягнути – 2,7 мільярда доларів.
Кредити від МВФ, як очікується, можуть надаватися такими частинами:
- у березні – 918 мільйонів доларів;
- червні – 810 мільйонів доларів;
- серпні – 540 мільйонів доларів;
- грудні – 445 мільйонів доларів.
Нагадаємо! Програма розширеного фінансування (EFF) була затверджена МВФ ще 31 березня 2023 року. Вона розрахована на 4 роки. Загальна сума допомоги для України складе – 15,6 мільярда доларів.