Хто з ВПО зможе отримати допомогу на оренду житла

Уряд прийняв рішення впровадити експериментальний проєкт для допомоги переселенцям. ВПО зможуть отримати часткову компенсацію за оренду житла.

Хто з переселенців матиме цю допомогу

Нова програма допомоги для внутрішніх переселенців почне працювати з середини січня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на промову Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Для переселенців із середини січня наступного року запускаємо програму субсидій на орендоване житло.

Шмигаль уточнив, що ця програма буде доступна не для всіх переселенців. Допомога надаватиметься лише тим родинам, які змушені витрачати більш як 30% сукупних доходів на оренду.

Зверніть увагу! Як зазначає Мінсоцполітики, якщо родина має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімумів на одну особу (тобто зараз це – 5 840 гривень) субсидія може покривати вищий відсоток від вартості оренди.