Україна отримала від партнерів майже 120 мільярдів доларів: чи треба буде повертати ці гроші
15 січня 2025, 10:05Читать новость на русском
Україна отримала значну підтримку від міжнародної спільноти, після початку повномасштабної війни. Зовнішнє фінансування за цей період перевищило 100 мільярдів доларів.
Яку допомогу отримала Україна від партнерів
Кошти надавалися у вигляді грантів та довгострокових кредитів, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.
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Всього з початку повномасштабного вторгнення ми отримали 117 мільярдів доларів від наших міжнародних партнерів. Третина з яких – гранти, це ті гроші, які не треба буде повертати. Решта – це довгострокові кредити під дуже низький відсоток.
Рожкова каже, що у НБУ очікують, відновлення української економіки після закінчення війни, завдяки:
- приватним інвестиціям;
- капіталу, який надійде з-за кордону.
Зверніть увагу! Рожкова висловила сподівання, що після закінчення війни Україна зможе відновити обсяг резервів. Вони сприятимуть фінансовій стабільності в країні.