27 травня, 13:03
Пошкоджені та брудні: які банкноти можуть обміняти в українських банках
Основні тези
- Українські банки та обмінники приймають пошкоджені купюри, якщо їх площа не менше 55% початкової і обидва номери та серія збереглися.
- Купюри можна обміняти в будь-якому банку або регіональних підрозділах НБУ, якщо вони мають ознаки пошкодження, забруднення або розірвані на дві частини.
Іноді, попри справжність купюри, її можуть не прийняти продавці чи касири. Йдеться про аптеки, магазини, заклади харчування, АЗС тощо.
Які купюри підлягають обміну в Україні
У такому випадку їх слід обміняти, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Згідно з інформацією Нацбанку, у банках та обмінниках на обмін візьмуть:
- гроші з ознаками пошкодження, потертостями, забрудненням, відбитками штампів, надривами надрізами, отворами, відірваними краями або кутами;
- якщо є ціла частина банкноти площею не менше 55% своєї початкової площі;
- розірвані або розрізані на дві частини гроші, якщо на них збереглися обидва однакові номери й серія, і
- загальна площа цих частин не менше ніж 55% початкової площі банкноти.
Віддати подібні гроші можна будь-якому українському банку або у регіональних підрозділах грошового обігу НБУ.
Важливо! Водночас працівник підприємства, який працює з готівкою, не приймає для розрахунку значно зношені та пошкоджені гроші та радить звернутися до будь-якого банку України для обміну.