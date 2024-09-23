Яка пенсія найвигідніша: за віком чи по інвалідності

Деякі українці мають право одразу на 2 види пенсій. Однак, отримувати ці виплати одночасно, відповідно до чинного законодавства, не можна.

Яка пенсія вигідніша для пенсіонерів

Розмір виплати по інвалідності залежить від вікової пенсії, повідомляє ПФУ. Також на суму впливає група, яку призначили особі.

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Зверніть увагу! Особа має самостійно обрати, яку з призначених пенсій вона може отримувати.

Зараз співвідношення виплат за віком та по інвалідності таке:

особи з інвалідністю I групи мають отримувати виплату, що рівна мінімум 100% пенсії за віком;

з інвалідністю II групи – 90%;

з інвалідністю III групи – 50%.

Особи з I та II групою інвалідності можуть мати виплати вигідніші ніж за віком. А от тим, хто має III групу варто звернути увагу на вікову пенсію.

Які зараз пенсії в українців

Станом на 1 липня цього року, середня пенсія склала 5 816,62 гривні, для працюючих пенсіонерів це значення – 6 216,20 гривень. Статистика ПФУ свідчить, що більшість громадян (26,14%) мають пенсійну виплату менш як 3 тисячі гривень.

У інших пенсіонерів пенсії такі: