Яка пенсія надається батькам загиблого військовослужбовця

Якщо військовослужбовець, який був годувальником родини, помер, його родичі можуть мати право на спеціальні пенсійні виплати від держави. Втім, це залежить від певних умов.

Які пенсії в батьків годувальника

Пенсія за втратою годувальника призначається не всім родичам. Виплати можуть отримувати лише ті, хто був на утриманні померлого і є непрацездатними, як зазначає Пенсійний фонд України .

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Зокрема, пенсія може бути призначена батькам, якщо вони мають інвалідність або досягли пенсійного віку.

Право на пенсію по втраті годувальника також має один із батьків годувальника, незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника. Виплати триватимуть до досягнення дитиною 8 років.

Важливо! Батьки, один із батьків, дружина або чоловік загиблого годувальника отримують 70% від грошового забезпечення загиблого. Мінімальний розмір пенсії в таких випадках становить 7 800 гривень.