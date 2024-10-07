Кому можуть дати одноразову доплату до пенсії

Як повідомляють на порталі ВРУ, необхідність постійного догляду має підтверджуватися лікарськими висновками та документами. Водночас пенсіонери, які отримують пенсію по інвалідності, не можуть отримати цю доплату.

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Для отримання надбавки пенсіонери повинні відповідати таким умовам:

вік від 80 років;

проживати самостійно;

потребувати постійного стороннього догляду через стан здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Важливо! Розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум підвищили до 2 361 гривні, внаслідок чого доплата до пенсії зросла до 944,4 гривні.

Документи для оформлення доплати

Щоб оформити доплату, пенсіонери повинні надати такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного догляду;

паспорт;

ідентифікаційний код.

Крім того, необхідно мати витяг з Пенсійного фонду, що підтверджує відсутність інших надбавок до пенсії.