Кому могут дать единовременную доплату к пенсии
Как сообщают на портале ВРУ, необходимость постоянного ухода должна подтверждаться врачебными заключениями и документами. В то же время пенсионеры, которые получают пенсию по инвалидности, не могут получить эту доплату.
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Для получения надбавки пенсионеры должны соответствовать следующим условиям:
- возраст от 80 лет;
- проживать самостоятельно;
- нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Важно! Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2024 года прожиточный минимум повысили до 2 361 гривны, вследствие чего доплата к пенсии выросла до 944,4 гривны.
Документы для оформления доплаты
Чтобы оформить доплату, пенсионеры должны предоставить следующие документы:
- заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода;
- паспорт;
- идентификационный код.
Кроме того, необходимо иметь выписку из Пенсионного фонда, подтверждающую отсутствие других надбавок к пенсии.