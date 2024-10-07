Сколько раз можно осуществлять переход
ПФУ сообщает, что украинцы самостоятельно могут выбрать пенсию, которую они будут получать в будущем. То есть, граждане имеют возможность осуществить выбор в пользу самого выгодного варианта.
Читайте также На случай блэкаута: Украина будет получать аварийную электроэнергию из Словакии
ПФУ не ограничивает гражданина в переходе с одного вида выплат на другой. Однако эта операция может повлиять на размер выплат, в частности, по инвалидности.
С вопросом перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту стоит обращаться тем, кто после назначения пенсии по инвалидности продолжал работать, поскольку если пенсионер продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, применяются правила исчисления размера пенсии как для нового назначения пенсии,
– сообщает ПФУ.
Какие пенсии могут получать украинцы:
- по возрасту;
- по выслуге лет;
- по инвалидности;
- вследствие потери кормильца.