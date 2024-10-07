Сколько раз можно осуществлять переход

ПФУ сообщает, что украинцы самостоятельно могут выбрать пенсию, которую они будут получать в будущем. То есть, граждане имеют возможность осуществить выбор в пользу самого выгодного варианта.

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ПФУ не ограничивает гражданина в переходе с одного вида выплат на другой. Однако эта операция может повлиять на размер выплат, в частности, по инвалидности.

С вопросом перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту стоит обращаться тем, кто после назначения пенсии по инвалидности продолжал работать, поскольку если пенсионер продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, применяются правила исчисления размера пенсии как для нового назначения пенсии,

– сообщает ПФУ.

Какие пенсии могут получать украинцы: