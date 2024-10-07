Скільки разів можна здійснювати перехід

ПФУ повідомляє, що українці самостійно можуть обрати пенсію, яку вони будуть отримувати у майбутньому. Тобто, громадяни мають змогу здійснити вибір на користь найвигіднішого варіанту.

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ПФУ не обмежує громадянина в переході з одного виду виплат на інший. Однак, ця операція може вплинути на розмір виплат, зокрема, по інвалідності.

З питанням переходу з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком варто звертатися тим, хто після призначення пенсії за інвалідністю продовжував працювати, оскільки якщо пенсіонер продовжував працювати та набув не менш як 24 місяці страхового стажу і вперше переходить з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком, застосовуються правила обчислення розміру пенсії як для нового призначення пенсії,

– повідомляє ПФУ.

Які пенсії можуть отримувати українці: