Словаччина готова надати підтримку Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна готова надавати Україні аварійні поставки електроенергії в разі блекауту. Про це він повідомив під час зустрічі з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, передає Укрінформ.

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Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії,

– розповів Фіцо.

При цьому, за його словами, Словаччина виступає за підтримку ідеї інтеграції України в єдину енергетичну систему ЄС.

На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення. Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас,

– сказав прем'єр-міністр Словаччини.

Фіцо також повідомив, що Словаччина готує новий пакет гуманітарної допомоги для України. У ньому не буде летальної зброї, але передбачено підтримку енергетичної системи України.