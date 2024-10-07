Какие пенсии у родителей кормильца

Пенсия по потере кормильца назначается не всем родственникам. Выплаты могут получать только те, кто был на содержании умершего и являются нетрудоспособными, как отмечает Пенсионный фонд Украины .

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В частности, пенсия может быть назначена родителям, если они имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста.

Право на пенсию по потере кормильца также имеет один из родителей кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца. Выплаты будут продолжаться до достижения ребенком 8 лет.

Важно! Родители, один из родителей, жена или муж погибшего кормильца получают 70% от денежного обеспечения погибшего. Минимальный размер пенсии в таких случаях составляет 7 800 гривен.