Яку пенсію мають люди з III групою інвалідності

Пенсія по інвалідності III групи в Україні визначається на основі рішення спеціалізованої комісії. Її сума залежить від віку людини та причин, що спричинили інвалідність.

Як призначається пенсія по інвалідності III групи

Особи, що втратили здатність працювати через захворювання або травми, мають право на пенсію. Спеціальна комісія оцінює стан здоров'я і визначає групу інвалідності, при необхідності може бути призначена повторна медична експертиза.

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Заява на пенсію подається в управління Пенсійного фонду протягом трьох місяців після встановлення інвалідності для призначення виплат з дати визначення статусу.

Якщо виплати були припинені через покращення стану здоров'я або інші причини, то при повторному визнанні інвалідності пенсія відновлюється з дня її повторного встановлення.

Які розміри пенсій для III групи

Для осіб з інвалідністю III групи в Україні пенсія становить 50% від величини вікової пенсії. Відмінні умови застосовуються до різних категорій постраждалих:

Для осіб, які зазнали впливу Чорнобильської катастрофи чи брали участь у ліквідації її наслідків, розмір пенсії вираховується на основі їхньої заробітної плати, отриманої у зоні відчуження з 1986 по 1990 рік, або як п’ятикратна сума мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Для осіб, постраждалих внаслідок військових дій, пенсійні виплати складають 60% від їх офіційного грошового забезпечення.

Згідно з державним бюджетом України на 2024 рік, прожитковий мінімум піднято з 2 589 до 2 920 гривень, що призвело до підвищення мінімальних соціальних виплат:

Для осіб з інвалідністю I групи мінімальна виплата становить не менше 2 760 гривень;

Для осіб з інвалідністю II та III груп, які не працюють: не менше 2 520 гривень;

Для осіб з інвалідністю II чи III групи, які працюють: не менше 2 093 гривні.

До цих пенсій також можуть додаватися різні надбавки, підвищення та спеціальні виплати, включаючи пенсію за особливі заслуги перед державою, за умови, що пенсіонер має на них право.