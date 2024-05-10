Как назначается пенсия по инвалидности III группы

Лица, утратившие способность работать из-за заболевания или травмы, имеют право на пенсию. Специальная комиссия оценивает состояние здоровья и определяет группу инвалидности, при необходимости может быть назначена повторная медицинская экспертиза.

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Заявление на пенсию подается в управление Пенсионного фонда в течение трех месяцев после установления инвалидности для назначения выплат с даты определения статуса.

Важно! Если выплаты были прекращены из-за улучшения состояния здоровья или по другим причинам, то при повторном признании инвалидности пенсия восстанавливается со дня ее повторного установления.

Какие размеры пенсий для III группы

Для лиц с инвалидностью III группы в Украине пенсия составляет 50% от величины возрастной пенсии. Отличные условия применяются к разным категориям пострадавших:

Для лиц, подвергшихся воздействию Чернобыльской катастрофы или принимавших участие в ликвидации ее последствий, размер пенсии рассчитывается на основе их заработной платы, полученной в зоне отчуждения с 1986 по 1990 год, или как пятикратная сумма минимальной заработной платы по состоянию на 1 января текущего года.

Для лиц, пострадавших в результате военных действий, пенсионные выплаты составляют 60% от их официального денежного обеспечения.

Согласно государственному бюджету Украины на 2024 год, прожиточный минимум поднят с 2 589 до 2 920 гривен, что привело к повышению минимальных социальных выплат:

Для лиц с инвалидностью I группы минимальная выплата составляет не менее 2 760 гривен;

Для лиц с инвалидностью II и III групп, которые не работают: не менее 2 520 гривен;

Для лиц с инвалидностью II или III группы, которые работают: не менее 2 093 гривны.

Заметьте! К этим пенсиям также могут добавляться различные надбавки, повышения и специальные выплаты, включая пенсию за особые заслуги перед государством, при условии, что пенсионер имеет на них право.