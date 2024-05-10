Як призначається пенсія по інвалідності III групи

Особи, що втратили здатність працювати через захворювання або травми, мають право на пенсію. Спеціальна комісія оцінює стан здоров'я і визначає групу інвалідності, при необхідності може бути призначена повторна медична експертиза.

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Заява на пенсію подається в управління Пенсійного фонду протягом трьох місяців після встановлення інвалідності для призначення виплат з дати визначення статусу.

Важливо! Якщо виплати були припинені через покращення стану здоров'я або інші причини, то при повторному визнанні інвалідності пенсія відновлюється з дня її повторного встановлення.

Які розміри пенсій для III групи

Для осіб з інвалідністю III групи в Україні пенсія становить 50% від величини вікової пенсії. Відмінні умови застосовуються до різних категорій постраждалих:

Для осіб, які зазнали впливу Чорнобильської катастрофи чи брали участь у ліквідації її наслідків, розмір пенсії вираховується на основі їхньої заробітної плати, отриманої у зоні відчуження з 1986 по 1990 рік, або як п’ятикратна сума мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Для осіб, постраждалих внаслідок військових дій, пенсійні виплати складають 60% від їх офіційного грошового забезпечення.

Згідно з державним бюджетом України на 2024 рік, прожитковий мінімум піднято з 2 589 до 2 920 гривень, що призвело до підвищення мінімальних соціальних виплат:

Для осіб з інвалідністю I групи мінімальна виплата становить не менше 2 760 гривень;

Для осіб з інвалідністю II та III груп, які не працюють: не менше 2 520 гривень;

Для осіб з інвалідністю II чи III групи, які працюють: не менше 2 093 гривні.

Зауважте! До цих пенсій також можуть додаватися різні надбавки, підвищення та спеціальні виплати, включаючи пенсію за особливі заслуги перед державою, за умови, що пенсіонер має на них право.