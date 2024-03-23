Всього декілька кліків: як українцям дізнатися про розмір майбутньої пенсії

З вебпорталом Дія стає легше зрозуміти, на які пенсійні виплати можна розраховувати після виходу на заслужений відпочинок. Для того, щоб дізнатися суму, варто зробити декілька кроків.

Як дізнатися розмір пенсії

На вебпорталі Дія кожен українець може дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії. Водночас у мобільному додатку ця опція недоступна.

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Перш за все потрібно увійти в особистий кабінет на вебпорталі та перейти до розділу "Послуги".

Після цього обрати опцію "Пенсії, пільги та допомога".

А потім обрати потрібну функцію: це і "Довідка про доходи пенсіонера", і "Призначення пенсії", чи "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5", "Довідка ОК-7" тощо.

Яку інформацію містять "Довідка ОК-5" та "Довідка ОК-7" "Довідка ОК-5" надає інформацію про суми заробітку, які враховуються під час нарахуванні пенсії, страховий стаж та сплату страхових внесків.

А "Довідка ОК-7" містить відомості про суми заробітної плати, з яких сплачуються ЄСВ та страховий стаж з 2011 року.

Пенсії українців у 2024 році

Індексація у березні збільшила пенсії українців майже на 8%. Таким чином, мінімальна пенсія для громадян, які віком понад 65 років, за умови, що вони не працюють, склала 3 370 гривень.

Як змінилися пенсії осіб:

до 70 років – 2 980 гривень;

від 70 до 80 років – 3 240 гривень;

від 80 років – 3 370 гривень.

В середньому виплати пенсіонерів зросли на мінімум 100 гривень. Водночас максимальний показник підвищення сягав не більше, ніж 1 500 гривень.

Які є доплати за віком

Пенсіонери щомісяця можуть отримати додаткові кошти до пенсії залежно від свого віку. Йдеться про вік від 70 років та більше:

70 років – доплата у розмірі 300 гривень до пенсії,

75 років – доплата становить 456 гривень,

80 років – доплата у розмірі 570 гривень.

Ті пенсіонери, що отримують пенсію у розмір понад 10,3 тисячі гривень щомісяця не претендують на отримання доплат.