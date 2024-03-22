Кому можна вийти на пенсію достроково
Аби вийти на пенсію у 2024 році, потрібно напрацювати певний страховий стаж. Наприклад, щоб піти на відпочинок у 60 років, треба 31 рік стажу, а у 63 роки – 21.
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Проте наступні групи українців можуть вийти на пенсію достроково:
- Людей з інвалідністю зору I групи. Однак їм дозволяється вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років – жінкам.
- Жінок, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матерів дітей з інвалідністю.
- Військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.
- Дружин чи чоловіків військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.
- Ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи чи осіб, що виконували інтернаціональний обов'язок.
- Осіб передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.
- Осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях.
- Людей, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.
Щоб вийти на таку пенсію, треба звернутися до ПФУ та надати відповідну заяву і документи.
Які документи знадобляться
- Заява на отримання дострокової пенсії.
- Посвідчення особи (оригінал та його копія).
- Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи.
- Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП).
- Довідка про доходи протягом страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.
Також додатково можуть попросити:
- Довідку про надбавки до пенсії.
- Копію посвідчень, що підтверджують право на пільги.
- Свідоцтво про одруження.
- Довідку з податкової щодо відсутності доходів (якщо особа не працює).
- Свідоцтво про народження дитини.