Кому можна вийти на пенсію достроково

Аби вийти на пенсію у 2024 році, потрібно напрацювати певний страховий стаж. Наприклад, щоб піти на відпочинок у 60 років, треба 31 рік стажу, а у 63 роки – 21.

Читайте також Наскільки зросли пенсії з інвалідності для осіб з І групою у березні

Нагадаємо! Це регулюється Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Проте наступні групи українців можуть вийти на пенсію достроково:

Людей з інвалідністю зору I групи. Однак їм дозволяється вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років – жінкам.

Жінок, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матерів дітей з інвалідністю.

Військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.

Дружин чи чоловіків військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.

Ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи чи осіб, що виконували інтернаціональний обов'язок.

Осіб передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.

Осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях.

Людей, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.

Щоб вийти на таку пенсію, треба звернутися до ПФУ та надати відповідну заяву і документи.

Які документи знадобляться

Заява на отримання дострокової пенсії.

Посвідчення особи (оригінал та його копія).

Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи.

Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП).

Довідка про доходи протягом страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Також додатково можуть попросити: