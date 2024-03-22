Кому можно выйти на пенсию досрочно
Чтобы выйти на пенсию в 2024 году, нужно наработать определенный страховой стаж. Например, чтобы уйти на отдых в 60 лет, надо 31 год стажа, а в 63 года – 21.
Читайте также Насколько выросли пенсии по инвалидности для лиц с I группой в марте
Однако следующие группы украинцев могут выйти на пенсию досрочно:
- Людей с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.
- Женщин, которые родили 5 или более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матерей детей с инвалидностью.
- Военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.
- Жен или мужей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, погибших, при условии, что они не женились повторно.
- Ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы или лиц, выполнявших интернациональный долг.
- Лиц предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор по их состоянию здоровья.
- Лиц, которые работали в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.
- Людей, страдающих редкими заболеваниями, в частности гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.
Чтобы выйти на такую пенсию, надо обратиться в ПФУ и предоставить соответствующее заявление и документы.
Какие документы понадобятся
- Заявление на получение досрочной пенсии.
- Удостоверение личности (оригинал и его копия).
- Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.
- Справка о присвоении индивидуального налогового номера (кода РНОКПП).
- Справка о доходах в течение страхового стажа работы. Эта справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.
Также дополнительно могут попросить:
- Справку о надбавках к пенсии.
- Копию удостоверений, подтверждающих право на льготы.
- Свидетельство о браке.
- Справку из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает).
- Свидетельство о рождении ребенка.