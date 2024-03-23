Как узнать размер пенсии

На веб-портале Дия каждый украинец может узнать размер своей будущей пенсии. В то же время в мобильном приложении эта опция недоступна.

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Прежде всего нужно войти в личный кабинет на веб-портале и перейти в раздел "Услуги".

После этого выбрать опцию "Пенсии, льготы и помощь".

А потом выбрать нужную функцию: это и "Справка о доходах пенсионера", и "Назначение пенсии", или "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5", "Справка ОК-7" и т.д.

Какую информацию содержат "Справка ОК-5" и "Справка ОК-7" "Справка ОК-5" предоставляет информацию о суммах заработка, которые учитываются при начислении пенсии, страховой стаж и уплату страховых взносов.

А "Справка ОК-7" содержит сведения о суммах заработной платы, с которых уплачиваются ЕСВ и страховой стаж с 2011 года.

Пенсии украинцев в 2024 году

Индексация в марте увеличила пенсии украинцев почти на 8%. Таким образом, минимальная пенсия для граждан, которые старше 65 лет, при условии, что они не работают, составила 3 370 гривен.

Как изменились пенсии лиц:

до 70 лет – 2 980 гривен;

от 70 до 80 лет – 3 240 гривен;

от 80 лет – 3 370 гривен.

В среднем выплаты пенсионеров выросли на минимум 100 гривен. В то же время максимальный показатель повышения достигал не более, чем 1 500 гривен.

Какие есть доплаты по возрасту

Пенсионеры ежемесячно могут получить дополнительные средства к пенсии в зависимости от своего возраста. Речь идет о возрасте от 70 лет и более:

70 лет – доплата в размере 300 гривен к пенсии,

75 лет – доплата составляет 456 гривен,

80 лет – доплата в размере 570 гривен.

Обратите внимание! Те пенсионеры, получающие пенсию в размере более 10,3 тысячи гривен ежемесячно не претендуют на получение доплат.