Як дізнатися розмір пенсії

На вебпорталі Дія кожен українець може дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії. Водночас у мобільному додатку ця опція недоступна.

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Перш за все потрібно увійти в особистий кабінет на вебпорталі та перейти до розділу "Послуги".

Після цього обрати опцію "Пенсії, пільги та допомога".

А потім обрати потрібну функцію: це і "Довідка про доходи пенсіонера", і "Призначення пенсії", чи "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5", "Довідка ОК-7" тощо.

Яку інформацію містять "Довідка ОК-5" та "Довідка ОК-7" "Довідка ОК-5" надає інформацію про суми заробітку, які враховуються під час нарахуванні пенсії, страховий стаж та сплату страхових внесків.

А "Довідка ОК-7" містить відомості про суми заробітної плати, з яких сплачуються ЄСВ та страховий стаж з 2011 року.

Пенсії українців у 2024 році

Індексація у березні збільшила пенсії українців майже на 8%. Таким чином, мінімальна пенсія для громадян, які віком понад 65 років, за умови, що вони не працюють, склала 3 370 гривень.

Як змінилися пенсії осіб:

до 70 років – 2 980 гривень;

від 70 до 80 років – 3 240 гривень;

від 80 років – 3 370 гривень.

В середньому виплати пенсіонерів зросли на мінімум 100 гривень. Водночас максимальний показник підвищення сягав не більше, ніж 1 500 гривень.

Які є доплати за віком

Пенсіонери щомісяця можуть отримати додаткові кошти до пенсії залежно від свого віку. Йдеться про вік від 70 років та більше:

70 років – доплата у розмірі 300 гривень до пенсії,

75 років – доплата становить 456 гривень,

80 років – доплата у розмірі 570 гривень.

Зверніть увагу! Ті пенсіонери, що отримують пенсію у розмір понад 10,3 тисячі гривень щомісяця не претендують на отримання доплат.