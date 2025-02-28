Яку пенсію може отримати дружина загиблого військового

Згідно чинного законодавства, дружина загиблого військослужбовця має право на отримання пенсії по втраті годувальника. Однак є певні умови для оформлення виплат.

Умови отримання пенсій для дружин загиблих військових

Призначення пенсійного забезпечення для осіб, що втратили родичів-військових нині регулюється Законом України. При цьому пенсійні виплати встановлються у розмірі 70 % від грошового забезпечення загиблого годувальника. Про це пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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За Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", право на довгострокову пенсію мають дружини тих військовослужбовців, які померли у період проходження військової служби. Однак, при цьому дружині загиблого має бути 50 років. Окрім цього, жінка повинна мати страховий стаж не менше 20 років.

Варто знати! Якщо батьки чи дружина (чоловік) сягнули віку 55 років, то пенсія по втраті годувальника за загиблого військовослужбовця призначається незалежно від тривалості страхового стажу.

Як розраховується розмір пенсії

Сума нарахування песійних виплат розрахована таким способом:

70% грошового забезпечення загиблого годувальника надходять батькам (одному з батьків), дружині/чоловікові, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім’ї. Мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою за 7 800 гривень;

70% грошового забезпечення загиблого годувальника призначається дитині. Двом та більше дітям – по 50% грошового забезпечення. Це не менше 6 100 гривні на кожного.

Також варто зауважити, що незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний та максимальний розміри пенсії в разі втрати годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім’ї окремо.