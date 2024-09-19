Яку пенсію мають дружини загиблих військовослужбовців

У разі загибелі військовослужбовця його дружина має право на пенсію по втраті годувальника. Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника для родичів загиблих військовослужбовців регулюється Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Який розмір пенсії по втраті годувальника

Згідно з цим Законом, матері та дружини (або чоловіки) військовослужбовців, які загинули під час служби або виконання службових обов’язків, мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 50 років, повідомляє ПФУ.

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Пенсію можна оформити, якщо у них є страховий стаж не менше 20 років.

Зауважте! При досягненні 55 років пенсія по втраті годувальника призначається батькам та дружині (чоловіку) незалежно від тривалості страхового стажу.

Розмір пенсії по втраті годувальника для родичів військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків, встановлюється таким чином:

70% грошового забезпечення загиблого – батькам (одному з батьків), дружині/чоловіку, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім’ї. Мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою за 7800 грн.

70% грошового забезпечення загиблого – дитині. Якщо дітей більше однієї, кожна отримає по 50% грошового забезпечення, але не менше 6100 грн на кожну дитину.

Хто ще має право на таку пенсію

Окрім того, родичі загиблих військовослужбовців мають право на пенсію в разі втрати годувальника, якщо вони відповідають таким критеріям: