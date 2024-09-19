Какой размер пенсии по потере кормильца

Согласно этому Закону, матери и жены (или мужья) военнослужащих, погибших во время службы или выполнения служебных обязанностей, имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 50 лет, сообщает ПФУ.

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Пенсию можно оформить, если у них есть страховой стаж не менее 20 лет.

Заметьте! При достижении 55 лет пенсия по потере кормильца назначается родителям и жене (мужу) независимо от продолжительности страхового стажа.

Размер пенсии по потере кормильца для родственников военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, устанавливается следующим образом:

70% денежного обеспечения погибшего – родителям (одному из родителей), жене/мужу, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи. Минимальная пенсионная выплата не может быть меньше 7800 грн.

70% денежного обеспечения погибшего – ребенку. Если детей больше одного, каждый получит по 50% денежного обеспечения, но не менее 6100 грн на каждого ребенка.

Кто еще имеет право на такую пенсию

Кроме того, родственники погибших военнослужащих имеют право на пенсию в случае потери кормильца, если они соответствуют таким критериям: