Яку пенсію мають військовослужбовців і від чого вона залежить

Пенсія військових розраховується на загальних підставах, залежно від стажу і заробітної плати. Мінімальна пенсія учасника бойових дій з усіма надбавками становить 4 958 гривень, як визначено постановою Кабміну.

Які види пенсій мають військові

Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначає види пенсійного забезпечення.

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Види пенсійного забезпечення:

Довічна пенсія за вислугу років. Особи з-поміж військовослужбовців (крім строковиків), які мають вислугу на військовій службі, в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Державній службі спеціального зв’язку та інших службах, мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Особи з-поміж військовослужбовців (крім строковиків), які мають вислугу на військовій службі, в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Державній службі спеціального зв’язку та інших службах, мають право на довічну пенсію за вислугу років. Пенсія по інвалідності. Військовослужбовці та інші особи, які стали інвалідами за умов, передбачених законом, набувають право на пенсію по інвалідності.

Розміри пенсій за вислугу років

За вислугу 20 років : 50% грошового забезпечення, а звільненим за віком або здоров’ям – 55%, з додатковими 3% за кожний рік понад 20.

: 50% грошового забезпечення, а звільненим за віком або здоров’ям – 55%, з додатковими 3% за кожний рік понад 20. За страховий стаж 25 років , включаючи 12 років військової служби: 50%, з додатковими 1% за кожний рік понад 25.

, включаючи 12 років військової служби: 50%, з додатковими 1% за кожний рік понад 25. Звільненим у зв'язку з реформуванням ЗСУ: 50% грошового забезпечення за 20 років, з додатковими 3% за кожний рік понад 20, до 65%.

Максимальна пенсія, розрахована за цим принципом, не може перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення.