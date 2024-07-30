Яку пенсію мають військовослужбовців і від чого вона залежить

30 липня 2024, 16:37
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Пенсія військових розраховується на загальних підставах, залежно від стажу і заробітної плати. Мінімальна пенсія учасника бойових дій з усіма надбавками становить 4 958 гривень, як визначено постановою Кабміну.

Які види пенсій мають військові

Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначає види пенсійного забезпечення.

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Види пенсійного забезпечення:

  • Довічна пенсія за вислугу років. Особи з-поміж військовослужбовців (крім строковиків), які мають вислугу на військовій службі, в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Державній службі спеціального зв’язку та інших службах, мають право на довічну пенсію за вислугу років.
  • Пенсія по інвалідності. Військовослужбовці та інші особи, які стали інвалідами за умов, передбачених законом, набувають право на пенсію по інвалідності.

Розміри пенсій за вислугу років

  • За вислугу 20 років: 50% грошового забезпечення, а звільненим за віком або здоров’ям – 55%, з додатковими 3% за кожний рік понад 20.
  • За страховий стаж 25 років, включаючи 12 років військової служби: 50%, з додатковими 1% за кожний рік понад 25.
  • Звільненим у зв'язку з реформуванням ЗСУ: 50% грошового забезпечення за 20 років, з додатковими 3% за кожний рік понад 20, до 65%.
Зауважте! Максимальна пенсія, розрахована за цим принципом, не може перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення.
Автор: Дарія Подвишенна