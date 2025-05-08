Вперше з моменту введення тарифів: Трамп оголосив про підписання нової угоди

Трамп оголосив, що в четвер відбудеться укладення нової угоди. Водночас з ким саме вона буде підписана американський президент не сказав.

Що відомо про цю угоду

Імовірно, ця угода укладатиметься саме з Великою Британією, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Завтра вранці о 10:00 в Овальному кабінеті відбудеться велика пресконференція щодо великої торговельної угоди з представниками великої і дуже шанованої країни. Перша з багатьох!

Така угода буде укладатись вперше з моменту впровадження Трампом жорстких тарифів. Це дуже хороший знак. Адже Велика Британія та США давно прагнуть тіснішої економічної співпраці.

Водночас потрібно зауважити, що деталі цієї угоди ще не відомі. Також не ясно ще чи точно буде підписано цей договір.

Адміністрація Трампа наближається до укладення угод з Індією та Ізраїлем, а також продовжує переговори з Південною Кореєю, Японією, В'єтнамом та іншими країнами. Проте, Трамп знову продемонстрував свій непередбачуваний підхід до економічної політики у вівторок, применшивши перспективу торгівельних угод, заявивши, що інші країни потребують таких угод більше, ніж США,

– зазначає NYT.

Нагадаємо! Глобальний тариф від США для Великої Британії – 10%. Також не варто забувати і про мито 25% на обрані позиції. Йдеться, зокрема, про алюміній, імпортну сталь та автомобілі.